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Acadêmicos protestam contra ônibus precário e troca de veículo será avaliada

Dois ônibus de professores ficaram retidos no protesto

Daniele Valentin

Publicado em 26/09/2017 às 10:31

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Dois ônibus da Empresa Águia Dourada que transportava professores nesta segunda-feira (25) ficaram retidos durante protesto de universitários na Aldeia Lagoinha. Os manifestantes alegaram péssimas condições do transporte e a troca será avaliada.

Cerca de 90 estudantes da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Campus de Aquidauana pediram outro veículo.

Os estudantes afirmam que já tentaram falar com o responsável pela empresa, por três vezes. Segundo eles, o dono não se posiciona, pois o contrato é com a Prefeitura e não com os universitários indígenas.

Os acadêmicos e lideranças locais decidiram segurar os ônibus até a chegada do proprietário ou da secretária de educação de Aquidauana Ivone Nemer de Arruda.

Ao jornal O Pantaneiro, Ivone relatou que a conversa foi amigável e ficou acordado que o dono da empresa realizará um vistoria até a próxima sexta-feira (29) para avaliar a troca do veículo.

A secretária explicou que apesar do pagamento do contrato com a empresa ser feito pela prefeitura, a Secretaria de Educação é responsável pela educação básica.

“Eles alegam que a parte de ventilação está um pouco acima, mas ônibus é 2008 e não está precário. Eles seguraram ônibus de professores que dão aulas na Ipegue, Bananal e Lagoinha, mas a conversa foi tranquila e a empresa deve avaliar”, finalizou.

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