Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece três vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira:

*Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

Vendedor de peças automotivas (pecista).

*Vagas Regionais (Rural/Outras Cidades):

Mecânico de Automóveis e Caminhões;

Mecânico de Tratores AD7B.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.