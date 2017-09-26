Ciclista é atropelada por carro no Bairro Alto

Mulher de 53 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira, depois de ser atropelada por um carro Honda City no Bairro Alto, em Aquidauana. Ela não sofreu ferimentos graves, mas reclamava bastante de dores na cabeça e no quadril.



Segundo os bombeiros, a vítima seguia de biciclea pela Rua dos Ferroviários, quando no cruzamento com a Rua Cassimiro Brum foi atingida. A motorista do City afirmou que a vítima estava em um ponto cego, por isso não conseguiu vê-la e evitar a batida.