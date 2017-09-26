Ciclista é atropelada por carro no Bairro Alto

Aquidauana
Condutora do automóvel alegou que a vítima se aproximou por um ponto cego, por isso não a viu; ciclista foi socorrida reclamando de dores
Mulher de 53 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira, depois de ser atropelada por um carro Honda City no Bairro Alto, em Aquidauana. Ela não sofreu ferimentos graves, mas reclamava bastante de dores na cabeça e no quadril.
Segundo os bombeiros, a vítima seguia de biciclea pela Rua dos Ferroviários, quando no cruzamento com a Rua Cassimiro Brum foi atingida. A motorista do City afirmou que a vítima estava em um ponto cego, por isso não conseguiu vê-la e evitar a batida.
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS