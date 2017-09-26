Estudantes espalham poesias por árvores de Aquidauana

Como forma de incentivar a leitura e deixar mais leve o cotidiano dos moradores, alunos do curso de iniciação tecnológica do Sesi de Aquidauana, por meio de inciativa da Biblioteca Sesi Indústria do Conhecimento, distribuíram poesias pela cidade. Os textos impressos em folhas de sulfite foram amarrados em árvores no Centro e ao redor da Praça dos Estudantes.



De acordo com Rafaela Sobrinho Figueiredo, 27 anos, agente administrativa da biblioteca, a iniciativa foi promovida no âmbito do projeto do Instituto Psia, em parceria com a Biblioteca Roda Viva, e já havia sido realizada há quatro anos pela coordenadoria do Sesi.



"Levamos alunos do curso de iniciação tecnológica para poder despertar neles o interesse pela leitura. Foi muito legal ver o empenho deles", disse Rafaela. Entre as poesias estavam autores como José Pedro Frazão, Agenor Martins, Rangel Castilho, Manoel de Barros, Cláudio Valério e Américo Calheiros, entre outros da região.