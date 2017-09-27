Alunos pintam escadaria de escola em projeto que prega igualdade

Aquidauana
Projeto será vistoriado amanhã por equipe de fora do estado
Estudantes do 9º ano B da Escola Estadual Cândido Mariano, de Aquidauana, pintaram a escadaria da unidade com símbolos indígenas. A iniciativa faz parte de um projeto coordenado pela diretora da escola, Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva, que tem como objetivo debater a diversidade cultural, pregar pela igualdade e pôr fim aos preconceitos.
Segundo Nilda, desde 1998 ela promove medidas neste sentido, começando com missas quilombolas, que buscavam ampliar debates sobre a consciência negra, envolendo alunos de todos os anos. "O intuito sempre é o de diminuir a desigualdade racial", disse ela, descatando a importância, já que a região é habitada por várias comunidades.
Amanhã, uma equipe do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade (Ceert) estará em Aquidauana para averiguar o andamento do projeto que foi estendido por vários anos e chegou a ganhar prêmio e reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 2010. "Trabalhamos com várias turmas, estudando a cultura regional, com apoio da disciplina de artes".
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS