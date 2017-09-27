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Aquidauana

Alunos pintam escadaria de escola em projeto que prega igualdade

Projeto será vistoriado amanhã por equipe de fora do estado

Renan Nucci

Publicado em 27/09/2017 às 17:03

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Estudantes do 9º ano B da Escola Estadual Cândido Mariano, de Aquidauana, pintaram a escadaria da unidade com símbolos indígenas. A iniciativa faz parte de um projeto coordenado pela diretora da escola, Nilda Fátima Moraes de Oliveira Silva, que tem como objetivo debater a diversidade cultural, pregar pela igualdade e pôr fim aos preconceitos.


Segundo Nilda, desde 1998 ela promove medidas neste sentido, começando com missas quilombolas, que buscavam ampliar debates sobre a consciência negra, envolendo alunos de todos os anos. "O intuito sempre é o de diminuir a desigualdade racial", disse ela, descatando a importância, já que a região é habitada por várias comunidades.


Amanhã, uma equipe do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade (Ceert) estará em Aquidauana para averiguar o andamento do projeto que foi estendido por vários anos e chegou a ganhar prêmio e reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 2010. "Trabalhamos com várias turmas, estudando a cultura regional, com apoio da disciplina de artes".

 

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