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Saúde

Caminhão da Oficina Ortopédica Itinerante presta atendimento em Aquidauana

A prestação dos serviços será realizada no estacionamento do CEM

Renan Nucci

Publicado em 27/09/2017 às 15:46

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Aquidauana recebe a partir de hoje até o dia 29 de setembro, os atendimentos da oficina ortopédica terrestre itinerante do CER Apae. A ação é da Rede de Cuidados À Pessoa com Deficiência, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Saúde. 


A prestação dos serviços será realizada no estacionamento do CEM, em um caminhão adaptado à produção de órteses, próteses, coletes ortopédicos, calçados para pés neuropáticos e permite, ainda, a confecção de adaptações, ajustes, e alguns consertos em dispositivos já utilizados pela população. 


Para ter acesso ao serviço, o paciente deve estar de posse do encaminhamento e agendar avaliação com os profissionais da Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre.  Vão ser ofertadas  48 vagas podendo ser estendidas estas vagas, já existe um pré agendamento para 60 vagas para a microrregião, lembrando que a solicitação deve ser inserida no SISREG através dos municípios para liberação das vagas, aqueles pacientes que não forem atendidos aqui deverão ser encaminhados posteriormente para o CER Apae em Campo Grande.

 
A oficina ortopédica itinerante terrestre visa ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no SUS que necessitam de órteses e próteses com foco na organização da Rede de Atenção à Saúde. O serviço vai garantir a indicação de dispositivos assistivos, bem adaptados, adequados ao ambiente físico e social dos usuários, ampliando a integração e articulação dos serviços de reabilitação com a Rede de Cuidados À Pessoa com Deficiência.

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