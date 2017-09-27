Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:43

Buscar

Últimas notícias
X

Falsidade ideológica

Preso por roubo em Aquidauana dá nome do primo, mas é reconhecido no presídio

Agora, além do crime, o suspeito responderá por falsidade ideológica

Daniele Valentin

Publicado em 27/09/2017 às 11:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uelliton Batista da Rocha de 32 anos preso em flagrante por roubo em Aquidauana, no último dia 4 de agosto, deu o nome de um primo no dia da prisão, mas acabou reconhecido por um agente dias depois ao chegar no presídio de Dois Irmãos do Buriti.

Conforme o boletim de ocorrência, no dia 4 de agosto, Uelliton e um comparsa foram levados à delegacia de Polícia Civil, mas o suspeito se apresentou com outro nome.

Após dias na delegacia, o suspeito foi levado ao Presídio de Dois Irmãos do Buriti, mas  ao chegar no local foi reconhecido por um agente penitenciário que lhe chamou de Uelliton.

O suspeito não foi recebido pelos agentes e retornou à delegacia. Nesta terça-feira (26), indagado sobre o motivo do nome falso, o suspeito afirmou ter fornecido os dados cadastrais de seu primo por estar em quebra do regime na capital.

O caso foi registrado como falsidade ideológica na 1ª DP de Aquidauana.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo