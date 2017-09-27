Preso por roubo em Aquidauana dá nome do primo, mas é reconhecido no presídio

Uelliton Batista da Rocha de 32 anos preso em flagrante por roubo em Aquidauana, no último dia 4 de agosto, deu o nome de um primo no dia da prisão, mas acabou reconhecido por um agente dias depois ao chegar no presídio de Dois Irmãos do Buriti.

Conforme o boletim de ocorrência, no dia 4 de agosto, Uelliton e um comparsa foram levados à delegacia de Polícia Civil, mas o suspeito se apresentou com outro nome.

Após dias na delegacia, o suspeito foi levado ao Presídio de Dois Irmãos do Buriti, mas ao chegar no local foi reconhecido por um agente penitenciário que lhe chamou de Uelliton.

O suspeito não foi recebido pelos agentes e retornou à delegacia. Nesta terça-feira (26), indagado sobre o motivo do nome falso, o suspeito afirmou ter fornecido os dados cadastrais de seu primo por estar em quebra do regime na capital.

O caso foi registrado como falsidade ideológica na 1ª DP de Aquidauana.