Preso por roubo em Aquidauana dá nome do primo, mas é reconhecido no presídio

Falsidade ideológica
Agora, além do crime, o suspeito responderá por falsidade ideológica
Uelliton Batista da Rocha de 32 anos preso em flagrante por roubo em Aquidauana, no último dia 4 de agosto, deu o nome de um primo no dia da prisão, mas acabou reconhecido por um agente dias depois ao chegar no presídio de Dois Irmãos do Buriti.
Conforme o boletim de ocorrência, no dia 4 de agosto, Uelliton e um comparsa foram levados à delegacia de Polícia Civil, mas o suspeito se apresentou com outro nome.
Após dias na delegacia, o suspeito foi levado ao Presídio de Dois Irmãos do Buriti, mas ao chegar no local foi reconhecido por um agente penitenciário que lhe chamou de Uelliton.
O suspeito não foi recebido pelos agentes e retornou à delegacia. Nesta terça-feira (26), indagado sobre o motivo do nome falso, o suspeito afirmou ter fornecido os dados cadastrais de seu primo por estar em quebra do regime na capital.
O caso foi registrado como falsidade ideológica na 1ª DP de Aquidauana.
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