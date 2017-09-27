Sem chuva e com máxima de 38ºC, MS entra em alerta de baixa umidade

Durante esta quarta-feira (27) o tempo estará aberto em grande parte do Estado e a condição estimada é de predomínio de sol ao longo do dia. A temperatura máxima prevista para Aquidauana é de 38°C, conforme o Cemtec/Agraer/MS.

No extremo leste a sudeste do estado o sol poderá aparecer entre nuvens e não há expectativa de chuva em nenhuma das regiões.

Nas primeiras horas do dia, as temperaturas poderão estar amenas principalmente nas regiões sudoeste, sul e leste.

As temperaturas ficarão elevadas ao longo do dia, principalmente nas regiões pantaneira, norte e leste e a umidade relativa do ar pode ficar baixa durante a tarde em todas as áreas, chegando aos 20% considerado estado de alerta.

Na capital, a temperatura mínima estimada é de 21°C e a temperatura máxima pode chegar 36°C.