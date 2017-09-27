Sem chuva e com máxima de 38ºC, MS entra em alerta de baixa umidade

Previsão do Tempo
Durante esta quarta-feira (27) o tempo estará aberto em grande parte do Estado e a condição estimada é de predomínio de sol ao longo do dia. A temperatura máxima prevista para Aquidauana é de 38°C, conforme o Cemtec/Agraer/MS.
No extremo leste a sudeste do estado o sol poderá aparecer entre nuvens e não há expectativa de chuva em nenhuma das regiões.
Nas primeiras horas do dia, as temperaturas poderão estar amenas principalmente nas regiões sudoeste, sul e leste.
As temperaturas ficarão elevadas ao longo do dia, principalmente nas regiões pantaneira, norte e leste e a umidade relativa do ar pode ficar baixa durante a tarde em todas as áreas, chegando aos 20% considerado estado de alerta.
Na capital, a temperatura mínima estimada é de 21°C e a temperatura máxima pode chegar 36°C.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS