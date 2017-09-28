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Caminhada no Centro chama atenção para suicídio e prevenção

O suicídio está ligado a uma profunda depressão emocional, e a qualidade do ambiente de trabalho pode mesmo ser um fator desencadeador de muitas doenças

Renan Nucci

Publicado em 28/09/2017 às 15:12

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Acontece no próximo sábado, no Centro de Aquidauana, a primeira caminhada da Campanha "Setembro Amarelo Prevenção ao Suicídio". De acordo com o Centro de Atenção Psicossocial (Caps II) da Prefeitura Municipal, o evento tem início às 08h30 da manhã, saindo do calçadão da Rua 7 de Setembro até chegar na Praça dos Estudantes.


É necessário engajamento de todos para tratar o assunto de maneira séria para quebrar tabus, falando sobre, esclarecendo, conscientizando e estimulando a prevenção. Conforme informa a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos suicídios poderiam ser evitados. No Brasil, órgãos e entidades públicas engajam-se em divulgar as formas de prevenção. O suicídio está ligado a uma profunda depressão emocional, e a qualidade do ambiente de trabalho pode mesmo ser um fator desencadeador de muitas doenças.


 Além de situações estressantes, fatores como alcoolismo, ansiedade e síndrome do pânico podem ser determinantes para um quadro depressivo. A prevenção se dá pelo aconselhamento profissional, um dos primeiros passos para o tratamento da depressão e, consequentemente, para se evitar o suicídio.

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