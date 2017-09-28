Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece cinco vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

Ajudante de Cozinha (experiente);

Padeiro;

Mecânico de Automóveis e Caminhões;

Supervisor Financeiro (Formado ou Cursando Administração ou Ciências Contábeis).



*Vagas Regionais (Rural/Outras Cidades):

Mecânico de Tratores AD7B.



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.