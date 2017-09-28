Deputado pede com urgência servidores para Escola Indígena de Aquidauana

Educação
Cacique Lodemir esteve na Assembleia Legislativa acompanhado de lideranças da Aldeia Lagoinha apresentando demandas da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel
Após receber reivindicação do cacique Lodemir Félix, da Aldeia Lagoinha, em Aquidauana, o deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação na sessão ordinária desta quinta-feira (28) solicitando reforço no quadro de funcionários da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel - Hoyenó O.
No dia 14 de setembro, o cacique Lodemir esteve na Assembleia Legislativa acompanhado de lideranças da Aldeia Lagoinha apresentando demandas da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel - Hoyenó O. Na ocasião, foi revelado o déficit de pessoal para a realização de serviços essenciais na unidade escolar, como limpeza e preparação de merenda escolar.
Preocupado com a situação, o deputado Felipe Orro solicitou junto à Secretaria Estadual de Educação, em caráter de urgência, a contratação de servidores ou convocação de concursados para atender imediatamente a falta de funcionários nos setores de cozinha e zeladoria.
"A unidade escolar possui cerca de 180 alunos e os funcionários existentes não atendem a atual demanda de trabalho, sendo necessária a contratação ou convocação de servidores para duprir a deficiência", discursou Felipe Orro no Plenário da Assembleia Legislativa.
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