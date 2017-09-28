Deputado pede com urgência servidores para Escola Indígena de Aquidauana

Após receber reivindicação do cacique Lodemir Félix, da Aldeia Lagoinha, em Aquidauana, o deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação na sessão ordinária desta quinta-feira (28) solicitando reforço no quadro de funcionários da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel - Hoyenó O.

No dia 14 de setembro, o cacique Lodemir esteve na Assembleia Legislativa acompanhado de lideranças da Aldeia Lagoinha apresentando demandas da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel - Hoyenó O. Na ocasião, foi revelado o déficit de pessoal para a realização de serviços essenciais na unidade escolar, como limpeza e preparação de merenda escolar.

Preocupado com a situação, o deputado Felipe Orro solicitou junto à Secretaria Estadual de Educação, em caráter de urgência, a contratação de servidores ou convocação de concursados para atender imediatamente a falta de funcionários nos setores de cozinha e zeladoria.

"A unidade escolar possui cerca de 180 alunos e os funcionários existentes não atendem a atual demanda de trabalho, sendo necessária a contratação ou convocação de servidores para duprir a deficiência", discursou Felipe Orro no Plenário da Assembleia Legislativa.