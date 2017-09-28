Será que ela vem? Chuva pode chegar a qualquer momento em MS

Sem confirmação nas últimas semanas, a chuva pode chegar a qualquer momento segundo o Inmet (Instituto Nacionald e Meteorologia). Mais esperada que o salário, as pancadas de chuva estão previstas em Aquidauana para o período da tarde. A máxima deve atingir 37°C.

O tempo começou instável e com céu parcialmente nublado. A temperatura sobe, assim como a nebulosidade aumenta. O clima seco deve dar uma trégua e a umidade do ar vai variar entre 65% e 90%.