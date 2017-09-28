Será que ela vem? Chuva pode chegar a qualquer momento em MS

Previsão do tempo
Em Aquidauana, pancadas devem ocorrer à tarde
Sem confirmação nas últimas semanas, a chuva pode chegar a qualquer momento segundo o Inmet (Instituto Nacionald e Meteorologia). Mais esperada que o salário, as pancadas de chuva estão previstas em Aquidauana para o período da tarde. A máxima deve atingir 37°C.
O tempo começou instável e com céu parcialmente nublado. A temperatura sobe, assim como a nebulosidade aumenta. O clima seco deve dar uma trégua e a umidade do ar vai variar entre 65% e 90%.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS