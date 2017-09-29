Ciclista que ia ajudar a mãe é atropelada por militar em frente ao quartel

Uma ciclista de 29 anos foi atropelada por um militar, de 23 anos, no início da tarde desta sexta-feira, em frente ao quartel do Exército Brasileiro, em Aquidauana. A vítima não sofreu ferimentos graves, mas precisou ser levada ao hospital para retirar uma unha do pé que quase foi arrancada.



Conforme apurado, o militar saía da unidade e não percebeu a aproximação da mulher que estava na ciclofaixa da Rua Duque de Caxias, indo ajudar a mãe no serviço. O socorro foi acionado e o rapaz se comprometeu em prestar assitência necessária à mulher.