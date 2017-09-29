Ciclista que ia ajudar a mãe é atropelada por militar em frente ao quartel

Acidente
Vítima não sofreu ferimentos graves
Uma ciclista de 29 anos foi atropelada por um militar, de 23 anos, no início da tarde desta sexta-feira, em frente ao quartel do Exército Brasileiro, em Aquidauana. A vítima não sofreu ferimentos graves, mas precisou ser levada ao hospital para retirar uma unha do pé que quase foi arrancada.
Conforme apurado, o militar saía da unidade e não percebeu a aproximação da mulher que estava na ciclofaixa da Rua Duque de Caxias, indo ajudar a mãe no serviço. O socorro foi acionado e o rapaz se comprometeu em prestar assitência necessária à mulher.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS