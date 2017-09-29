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Aquidauana

Cientista premiado, Luiz Fernando participa da Semana do Jovem Empreendedor

Jovem aquidauanense levou ao mundo importantes projetos científicoso

Renan Nucci

Publicado em 29/09/2017 às 16:12

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Pesquisador premiado, Luiz Fernando da Silva Borges participou da Semana do Jovem Empreendedor que acontece em Aquidauana. Aluno do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), é reconhecido pela comunidade científica internacional pelos projetos que desenvolve nas áreas de engenharia biomédica: amplificação de DNA, aplicação de Inteligência Artifical em interface cérebro máquina e cérebro computador, prósteses robóticas de membro superior, regulamento do ciclo circadiano e biossensores.


Por tudo o que representa, bem como pelo exemplo que leva aos estudantes mais jovens do município, Luiz Fernando foi homenageado durante o evento, falou das possibilidades que Aquidauana oferece e agradeceu quem ajudou em suas conquistas. "Aquidauana por falta de um, tem dois aeroportos, um do lado do outro. De um deles decolam aviões para o Pantanal e do outro decolam pessoas para o seu futuro. O IFMS teve grande contribuição em tudo que eu conquistei por seus profissionais que desenvolveram as pesquisas comigo, como os professores Leandro, Diogo, Dante e Paulo Dutra e seu amparo para viagens a feiras de ciências", disse.


O evento é promovido em parceria com a Prefeitura Municipal conta com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana (CMA), Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Unopar e Anhanguera Aquidauana. Hoje, último dia, haverá happy hour no Ponto Expresso Bar e Restaurante,  das 19 às 22 horas, com boas vindas, explicação da dinâmica do workchopp, apresentação de case de sucesso e momento livre para networking orientado.

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