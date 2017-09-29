Cientista premiado, Luiz Fernando participa da Semana do Jovem Empreendedor

Pesquisador premiado, Luiz Fernando da Silva Borges participou da Semana do Jovem Empreendedor que acontece em Aquidauana. Aluno do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), é reconhecido pela comunidade científica internacional pelos projetos que desenvolve nas áreas de engenharia biomédica: amplificação de DNA, aplicação de Inteligência Artifical em interface cérebro máquina e cérebro computador, prósteses robóticas de membro superior, regulamento do ciclo circadiano e biossensores.



Por tudo o que representa, bem como pelo exemplo que leva aos estudantes mais jovens do município, Luiz Fernando foi homenageado durante o evento, falou das possibilidades que Aquidauana oferece e agradeceu quem ajudou em suas conquistas. "Aquidauana por falta de um, tem dois aeroportos, um do lado do outro. De um deles decolam aviões para o Pantanal e do outro decolam pessoas para o seu futuro. O IFMS teve grande contribuição em tudo que eu conquistei por seus profissionais que desenvolveram as pesquisas comigo, como os professores Leandro, Diogo, Dante e Paulo Dutra e seu amparo para viagens a feiras de ciências", disse.



O evento é promovido em parceria com a Prefeitura Municipal conta com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana (CMA), Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Unopar e Anhanguera Aquidauana. Hoje, último dia, haverá happy hour no Ponto Expresso Bar e Restaurante, das 19 às 22 horas, com boas vindas, explicação da dinâmica do workchopp, apresentação de case de sucesso e momento livre para networking orientado.