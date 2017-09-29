Cientista premiado, Luiz Fernando participa da Semana do Jovem Empreendedor

Aquidauana
Jovem aquidauanense levou ao mundo importantes projetos científicoso
Pesquisador premiado, Luiz Fernando da Silva Borges participou da Semana do Jovem Empreendedor que acontece em Aquidauana. Aluno do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), é reconhecido pela comunidade científica internacional pelos projetos que desenvolve nas áreas de engenharia biomédica: amplificação de DNA, aplicação de Inteligência Artifical em interface cérebro máquina e cérebro computador, prósteses robóticas de membro superior, regulamento do ciclo circadiano e biossensores.
Por tudo o que representa, bem como pelo exemplo que leva aos estudantes mais jovens do município, Luiz Fernando foi homenageado durante o evento, falou das possibilidades que Aquidauana oferece e agradeceu quem ajudou em suas conquistas. "Aquidauana por falta de um, tem dois aeroportos, um do lado do outro. De um deles decolam aviões para o Pantanal e do outro decolam pessoas para o seu futuro. O IFMS teve grande contribuição em tudo que eu conquistei por seus profissionais que desenvolveram as pesquisas comigo, como os professores Leandro, Diogo, Dante e Paulo Dutra e seu amparo para viagens a feiras de ciências", disse.
O evento é promovido em parceria com a Prefeitura Municipal conta com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana (CMA), Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Unopar e Anhanguera Aquidauana. Hoje, último dia, haverá happy hour no Ponto Expresso Bar e Restaurante, das 19 às 22 horas, com boas vindas, explicação da dinâmica do workchopp, apresentação de case de sucesso e momento livre para networking orientado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS