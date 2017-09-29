Luciano Huck vem a MS para reformar veículo para manicure

O apresentador Luciano Huck está em Campo Grande para gravações. A hipótese é de que tenha vindo a Mato Grosso do Sul para transformar o automóvel Variant 1970 da manicure Karen Campos, que deseja participar do quadro Lata Velha, que recupera veículos antigos. Segundo o Campo Grande News, é possível que Karen finalmente realize seu sonho.



Ela e seu veículo sempre foram presenças marcantes nos encontros de relíquias promovidos pelo conhecido grupo de Aquidauana. Ainda de acordo com o jornal da Capital, Huck foi visto fazendo imagens na Praça das Araras nesta sexta-feira, oportunidade em que moradores puderam fotografá-lo. Segundo testemunha, o apresentador segurava nas mãos a imagem de um Variant.