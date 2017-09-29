Mulher é flagrada com peixes fora da medida em pesqueiro de Aquidauana

Uma mulher de 47 anos foi flagrada por uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) nesta quinta-feira (28) com peixes fora da medida permita em lei em um pesqueiro de Aquidauana. Bolsa térmica e pescado foram apreendidos.

Na bolsa térmica que estava em um dos quiosques foram encontrados dois peixes pacu com aproximadamente 1,5 kg cada, medindo 43 e 44 cm e um peixe piavuçu de aproximadamente 500g, medindo 33 cm.

Foi constatado o crime ambiental e a mulher só não foi conduzida à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana por falta de transporte. Foram apresentados os pescados e a bolsa térmica. O caso foi registrado como pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanho inferiores aos permitidos.

A moradora de Aquidauana foi autuada administrativamente e multada em R$ 770. Ela também responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.