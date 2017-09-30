Cano se rompe e bairros de Aquidauana podem ficar sem água neste sábado

O rompimento de um cano na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, no Centro, de Aquidauana deve causar a interrupção do abastecimento de água em alguns bairros do município. Segundo a Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) a rachadura pode ter sido causada após passagem de veículo pesado pela via.

Os principais bairros que podem sofrer com a interrupção são: região central, parte do Bairro Alto e Santa Terezinha. Conforme a Sanesul, o serviço deve ser normalizado às 15h.

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