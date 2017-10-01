Homem enforca namorada após ser repreendido por querer ficar em bar

Violência doméstica
Caso aconteceu no final da tarde de ontem, na Vila Pinheiro
Uma mulher de 34 anos moradora na Vila Pinheiro, em Aquidauana, denunciou o namorado à Polícia Civil após ser enforcada e agredida com socos por ele. Os fatos teriam ocorrido na tarde de ontem, depois que o homem, de 32 anos, foi repreendido por querer ficar em um bar da região.
Segundo a vítima, ela e o agressor voltavam de supermercado quando passaram em frente a um bar. O homem, que já estava embriagado, tentou ficar no estabelecimento, mas foi impedido pela mulher. Logo que os dois chegaram na casa, ele passou a agredi-la em retaliação. Primeiro, a segurou com força pelo pescoço, derrubando-a, e em seguida continuou a agredi-la. Apesar da denúncia de violência doméstica, o homem ainda não foi preso.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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