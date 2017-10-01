Homem enforca namorada após ser repreendido por querer ficar em bar

Uma mulher de 34 anos moradora na Vila Pinheiro, em Aquidauana, denunciou o namorado à Polícia Civil após ser enforcada e agredida com socos por ele. Os fatos teriam ocorrido na tarde de ontem, depois que o homem, de 32 anos, foi repreendido por querer ficar em um bar da região.



Segundo a vítima, ela e o agressor voltavam de supermercado quando passaram em frente a um bar. O homem, que já estava embriagado, tentou ficar no estabelecimento, mas foi impedido pela mulher. Logo que os dois chegaram na casa, ele passou a agredi-la em retaliação. Primeiro, a segurou com força pelo pescoço, derrubando-a, e em seguida continuou a agredi-la. Apesar da denúncia de violência doméstica, o homem ainda não foi preso.

