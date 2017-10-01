Polícia flagra maconha em barra de sabão na delegacia e prende homem

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu na tarde de ontem, na 1ª Delegacia de Polícia, um homem que tentava entregar maconha escondida em barra de sabão a um preso. O autor, após ser flagrado, fugiu a pé do local, mas foi perseguido e detido em frente à sede do Ministério Público Estadual na cidade.



Conforme boletim de ocorrência, por volta das 14 horas, o homem chegou à unidade com diversos objetos que entregaria a um detento identificado apenas como Altair. Durante revista de rotina, os policiais desconfiaram da coloração de uma barra sabão e decidiram averiguá-la, oportunidade em que encontraram uma trouxinha de maconha.



O homem ainda tentou se justificar dizendo que era pouca droga, mas não convenceu os policiais. Foi dada voz de prisão, momento em que ele saiu correndo a pé. Preso, vai responder pelo crime de tráfico de drogas qualificado se a infração é cometida dentro de estabelecimentos prisionais.