Caminhão derruba fiação de cruzamento e risco de acidentes mobiliza até a PM

A passagem de um caminhão no cruzamento das Ruas Duque de Caxias com Giovani Toscano Brito, no Bairro Alto, em Aquidauana rompeu fios de telefone e dos semáforos existentes no local. Risco de acidentes, principalmente, envolvendo motociclistas mobilizou até uma equipe da Polícia Militar na noite de ontem, domingo (1º).

Um morador da região registrou a situação do cruzamento e afirma que somente na noite de ontem, três motociclistas quase se acidentaram em razão dos fios pendurados. “Ligamos para a Energisa, mas disseram que os cabos não eram de responsabilidade deles, depois para Telemont que informou o mesmo. Todos disseram que era responsabilidade da Prefeitura”, relatou.

O problema continua na manhã desta segunda-feira (2) e segundo a Prefeitura Municipal as fiações do semáforo deste cruzamento serão consertados no período da tarde. Vale ressaltar que equipes realizam a manutenção em outros dois pontos, nos cruzamento da Teodoro Rondon com Cândido Mariano e Sete de Setembro com a Duque de Caxias.

Além dos fios de telefone e semáforo, houve rompimento de fios de baixa tensão. Jornal O Pantaneiro entrou em contato com a concessionária de energia, por e-mail, e aguarda retorno.

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(Matéria editada às 09h30 para inclusão de posicionamento)