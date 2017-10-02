Praça dos Estudantes será a partida de caminhada e pedalada no dia 19

No próximo dia 19, acontece a 2ª Caminhada e Pedalada em alusão ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. As atividades, realizadas pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, têm início às 7h30, a partir da Praça dos Estudantes.

O evento é gratuito e aberto à participação de toda a comunidade. O objetivo é promover, além do lazer e socialização entre moradores, a conscientização de homens e mulheres sobre a importância da prevenção dos cânceres de mama, colo de útero e próstata.

Segundo a Coordenadoria do Programa Saúde da Mulher, que coordena o evento alusivo ao Outubro Rosa, a prática regular de pedalar e fazer caminhada são atividades físicas que ajudam a combater o sedentarismo e melhoram a qualidade de vida. Com isso, o evento do dia 19, também irá incentivar a população a prática de atividades físicas.