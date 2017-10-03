Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:47

Buscar

Últimas notícias
X

Aventura

Aquidauana é rota de família de viajantes argentinos

Família saiu de Mendonza, na região da Cordilheira dos Andes, para percorrer toda a América do Sul dentro de uma Kombi que mais parece uma casa

Renan Nucci

Publicado em 03/10/2017 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1507062767
1507063921
1507063930
1507063922
1507063926
1507063924
1507063928

Há três meses, Luiz Gaston, 40 anos, a esposa Gabriela, 40, e os filhos Ignácio, 14, Lucila, 12, e Benjamin, 6, deixaram a Argentina em busca de aventuras pela América do Sul dentro de uma Kombi personalizada. Naturais de Mendonza, cidade localizada na região da Cordilheira dos Andes, chegaram em Aquidauana na noite de ontem, após mais de cinco mil quilômetros de percurso iniciado no Brasil pelo Rio Grande do Sul.


Apesar do pouco tempo, as impressões sobre o município sul-mato-grossense são as melhores possíveis. "Gostamos de cidades pequenas, porque podemos falar com as pessoas e trocar experiências sobre a cultura local. Em cidades grandes, geralmente as pessoas estão sempre com pressa", disse Luiz que sobrevive da venda de artesanatos junto com a esposa.


O projeto teve início no ano passado. Ao todo foram oito meses preparando o veículo, para que pudesse atender às necessidades da família durante as viagens. "Foi o tempo que precisamos para reformar  e instalar a cozinha, pia, gás e tomadas que eu mesmo projetei", explicou, lembrando que teve o apoio da esposa advogada. "Ela ajudou a vender todos os móveis da casa antes de partirmos. A casa está alugada".


Apesar do mínimo de conforto que o veículo oferece, eles costumam tomar banho em postos de combustíveis e casas de famílias que os acolhem, onde também lavam as roupas. "Os melhores banhos são em rios e cachoeiras". Entretanto, nem tudo é só festa. Os filhos, por exemplo, estudam por meio de um projeto do governo argentino que fornece ensino à distância. Eles conectam o computador à internet e fazem as lições com apoio dos pais.


O grupo deve partir em breve. Geralmente param a cada 100 quilômetros, vendem os artesanatos e, depois que conseguem dinheiro suficiente, seguem para outra viagem. "Pretendemos conhecer toda a América Latina", completou.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo