Aquidauana é rota de família de viajantes argentinos

Há três meses, Luiz Gaston, 40 anos, a esposa Gabriela, 40, e os filhos Ignácio, 14, Lucila, 12, e Benjamin, 6, deixaram a Argentina em busca de aventuras pela América do Sul dentro de uma Kombi personalizada. Naturais de Mendonza, cidade localizada na região da Cordilheira dos Andes, chegaram em Aquidauana na noite de ontem, após mais de cinco mil quilômetros de percurso iniciado no Brasil pelo Rio Grande do Sul.



Apesar do pouco tempo, as impressões sobre o município sul-mato-grossense são as melhores possíveis. "Gostamos de cidades pequenas, porque podemos falar com as pessoas e trocar experiências sobre a cultura local. Em cidades grandes, geralmente as pessoas estão sempre com pressa", disse Luiz que sobrevive da venda de artesanatos junto com a esposa.



O projeto teve início no ano passado. Ao todo foram oito meses preparando o veículo, para que pudesse atender às necessidades da família durante as viagens. "Foi o tempo que precisamos para reformar e instalar a cozinha, pia, gás e tomadas que eu mesmo projetei", explicou, lembrando que teve o apoio da esposa advogada. "Ela ajudou a vender todos os móveis da casa antes de partirmos. A casa está alugada".



Apesar do mínimo de conforto que o veículo oferece, eles costumam tomar banho em postos de combustíveis e casas de famílias que os acolhem, onde também lavam as roupas. "Os melhores banhos são em rios e cachoeiras". Entretanto, nem tudo é só festa. Os filhos, por exemplo, estudam por meio de um projeto do governo argentino que fornece ensino à distância. Eles conectam o computador à internet e fazem as lições com apoio dos pais.



O grupo deve partir em breve. Geralmente param a cada 100 quilômetros, vendem os artesanatos e, depois que conseguem dinheiro suficiente, seguem para outra viagem. "Pretendemos conhecer toda a América Latina", completou.

