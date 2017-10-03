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Cejar vence regata em comemoração aos 75 anos de batalhão militar

Prova foi realizada no Parque Ecológico da Lagoa Comprida

Renan Nucci

Publicado em 03/10/2017 às 16:39

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Nesta terça-feira, dentre as diversas atividades programadas em comemoração aos 75 anos de história do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, com sede em Aquidauana, foi realizada uma regata no Parque Ecológico da Lagoa Comprida, a Regata Carlos Camisão. 


Prestigiaram o evento estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar) e do Colégio Dom Aquino, que juntamente com os militares do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) realizaram as oficinas que faziam parte da regata, fortalecendo a integração entre o futuro da sociedade aquidauanense e o Exército Brasileiro. Sagrou-se campeã da prova a equipe da Escola Cejar.

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