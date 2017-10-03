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Funrural ‘dribla’ a crise nacional e após reforma particular vai continuar a atender SUS

Prefeitura reajustou o repasse em 600%

Daniele Valentin

Publicado em 03/10/2017 às 09:00

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Crédito do vídeo: DValentim

No início do ano o hospital responsável por realizar cirurgias eletivas e internações clínicas na cidade de Aquidauana, o Hospital Funrural enfrentava grave crise financeira e estava prestes a fechar as portas, por conta do repasse insuficiente para manter as despesas com o SUS (Sistema único de Saúde).  Para não interromper os atendimentos em 37 anos de funcionamento, a administração decidiu reformar a unidade por conta própria e a Prefeitura de Aquidauana reajustou o repasse em 600%.

Ao Jornal O Pantaneiro, o presidente do hospital Eulalio Abel Barbosa, 58 anos, explicou que a instituição atende 100% SUS e a idéia da reforma surgiu diante da situação da saúde em todo o país, principalmente para hospitais filantrópicos.

“Ou fechávamos o hospital ou investíamos. Mas decidimos investir particularmente para dar continuidade ao atendimento SUS, que é 100% do atendimento em Aquidauana. Estamos com duas salas de cirurgia reformadas, enfermarias e apartamentos. Montamos ala de obstetrícia, mas o parto não é feito com o SUS, porém tem taxa social”, revelou.

O Hospital que existe há 37 anos atende Aquidauana e toda a região. O diretor pontua que o problema maior é nos repasses Estadual e Federal.

“A contratualização é dividida em três esferas, a federal, estadual e municipal. A Federal e a Estadual estão sem reajuste há 8 anos. Além disso, o repasse Estadual demora até 90 dias mesmo após a prestação do serviço. A constituição diz que a saúde é direito de todos, mas é um dever do Estado. Ou seja, as instituições não são obrigadas a manter o SUS, são parceiras do SUS”, explica.

A Prefeitura Municipal de Aquidauana reajustou o repasse em 600%, saltando de R$ 2,7 mil para R$ 17 mil. Barbosa pontua que a série de atrasos e repasses insuficientes são as causas do fechamento e sucateamento de unidades filantrópicas de todo o país.

“Para não vermos pessoas morrendo nos corredores de Aquidauana, assim como a mídia mostra, decidimos reformar com recursos próprios. O SUS é nossa prioridade”.

O hospital mantém quadro médico com maior parte das especialidades, exceto ortopedia e oftalmologia, por falta de aparelhagem.

 

 
 

 

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