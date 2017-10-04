Greve dos Correios livra morador de Aquidauana de golpe; confira

Estelionato
Vítima vendeu um drone pela internet, mas não recebeu o pagamento
Morador de Aquidauana procurou a Polícia Civil no início da tarde desta terça-feira para denunciar que foi vítima de estelionato. De acordo com o homem, ele vendeu um drone pelo site Mercado Livre, mas o pagamento não foi feito conforme informado.
Ele disse no boletim de ocorrência que o comprador enviou emails com comprovantes de pagamento, e que, acreditando na honestidade do mesmo, enviou o objeto pelo correio. Porém, após efetuar a transação, percebeu que o dinheiro não havia caído.
Ao reconhecer que foi vítima de golpe, procurou a agência dos Correios e foi informado que, graças à greve, o produto não havia sido enviado ao destinatário. Desta maneira, procurou a polícia para registrar a ocorrência e tentar reaver o objeto.
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Paralisação
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Saúde
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