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Aquidauana

Mata no entorno da Lagoa Comprida vira lixão clandestino a céu aberto na 13 de Junho

Moradores de outras regiões despejam lixo em terrenos perto da lagoa

Renan Nucci

Publicado em 04/10/2017 às 16:15

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A mata ao redor da Lagoa Comprida de Aquidauana, na Rua 13 de Junho, foi transformada em lixão clandestino a céu aberto. Além de prejudicar o meio ambiente, entulhos, animais mortos e até mesmo móveis quebrados deixados no local atraem insetos e animais peçonhentos, colocando a população em risco. Alguns moradores alegam cortar caminho para evitar o mau cheiro. Após denúncias enviadas à redação, a equipe do O Pantaneiro foi ao local conferir o descaso.

 

O carroceiro Osvaldo Melo, 65 anos, mora nas imediações e diz que diariamente vê a população despejando lixo no local, principalmente gente que reside em outros bairros. Ele disse que dá o exemplo e leva sua sujeira para o lixão, e que outras pessoas poderiam fazer o mesmo. "Não dá para aguentar, é cachorro morto e todo o tipo de sujeira deixada aqui. Até sofá e televisão jogaram perto da minha cerca. A solução seria instalar câmeras para filmar a placa dos veículos e também indentificar os carroceiros que fazem isso".


O auxiliar de serviços gerais Ramão Franco, 45, mora nas imediações e também reclama do problema que, em determinados dias, o obriga a mudar o percurso para escapar do cheiro ruim. "Às vezes eu passo aqui e vejo que está sem condições. Dou a volta e vou por outro lado, porque o cheiro é ruim demais. O povo joga lixo e não pensa no futuro", reclamou.


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