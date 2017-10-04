Para fugir do frio, Teiú se esconde em motor de carro em Aquidauana

Um morador do Bairro Vila Paraíso em Aquidauana encontrou um Teiú dentro do para-choque do carro, nesta terça-feira (3), por volta das 13h30. O animal de cerca de um metro de comprimento precisou ser removido pelo Corpo de Bombeiros. O dono do carro acredita que o animal tentou se esconder do frio.

Fernando Ajala Leite de 33 anos contou ao Jornal O Pantaneiro que a cauda do animal foi vista pelo irmão. Ele acredita que o lagarto entrou no motor do carro para se esquentar. “Eu estava trabalhando de moto e meu irmão chegou em casa e viu o rabo do animal no carro. Eu desconfio que ele está há uns dois dias lá, desde quando estive no Bairro Trindade. Era de manhã e o motor estava quente, acho que ele entrou para se esquentar, porque nunca apareceu esse bichos em casa, é tudo fechado”, explicou.

O animal não estava preso, mas usou as unhas para se segurar no local. O morador tentou removê-lo, mas não conseguiu e levou o carro até o Corpo de Bombeiros que precisou de trabalho em equipe para retirar o animal, que usou as unhas ara se segurar no local.

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