Skatista é flagrado pegando ‘carona’ em caminhão e PM vai reforçar fiscalização

Um jovem em um skate foi flagrado pegando "carona” na traseira de um caminhão que trafegava pela ponte nova, nesta terça-feira (3), em Aquidauana.

O vídeo foi enviado para o Jornal O Pantaneiro e nas imagens é possível observar que o skatista fica pendurado no caminhão ao atravessarem a ponte. Nenhum acidente foi registrado.

A ação "de pegar carona" não é regulamentada no Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e não há estudos para transformar esse tipo de comportamento em infração de trânsito.

Porém, motoristas que autorizam tal ação podem ser responsabilizados e multados por infração grave em até R$ 195,23.

Conforme a tenente Luana, do 7º Batalhão da Polícia Militar, a situação é rotineira e a fiscalização será redobrada na região.

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Assista ao vídeo: