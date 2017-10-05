Chef Guga Rocha lança linha de pimentas em parceria com aquidauanense

O chef e pesquisador Guga Rocha, defensor dos ingredientes brasileiros e militante do retorno da comida raiz, lançou na terça-feira (3) a Linha Tropicalista Brasil Molhos em parceria com o aquidauanense Jamal Suleiman, que é criador da Pimenta do Jamal. A linha picante é inspirada no bioma brasileiro e entre os ingredientes da linha estão a geleia de bocaiuva, o tucupi, a pitanga, o dendê e o pequi.

Para evidenciar a riqueza cultural brasileira, Guga desenvolveu a marca Tropicalista Brasil que pretende inovar com uma variedade de lançamentos de produtos com o viés tropicalista. A ideia é valorizar e divulgar tanto a cultura brasileira quanto os produtos típicos cultivados por pequenos produtores espalhados por todas as regiões do País.

Ligado a isso, o Chef lançou uma linha de cerveja, inspirado especialmente na Amazônia e, no último dia 3, a linha de molhos picantes com ingredientes tipicamente sul-mato-grossenses.

“Que eu sou apaixonado pelos ingredientes Brasileiros e pela nossa cultura, todo mundo sabe. Agora você não sabe ainda desta novidade incrível. A linha tropicalista Brasil cerveja você já conhecem, feita pela micro X sobre os biomas brasileiros. E agora estou lançando com a linha Pimenta do Jamal, a linha tropicalista Brasil Molhos”, revelou.

São cinco sabores, geleia de bocaiuva, o tucupi, a pitanga, o dendê e o pequi, com graus picantes que vão do suave ao intenso.

O molho de pimenta com pitanga é uma combinação da fruta bem doce com pimentas vermelhas “carnudas”. O molho com pequi, um fruto brasileiro de aroma intenso e cor amarelo dourado, foi transformado em uma iguaria, após ser processado com pimenta de cheiro amarela. Já o molho de pimenta com dendê é uma homenagem aos irmãos negros, lembra o aroma das deliciosas comidas de rua de Salvador, além de ter um perfume suave de dendê e pipoca.

O molho que traz tucupi foi inspirado na cultura indígena e desenvolvido com pimentas de cheiro verdes, que realçam a acidez e os taninos. A geleia de bocaiuva com pimenta, um fruto do cerrado, de polpa doce e amarela com sabor peculiar, foi criada a partir de técnicas gastronômicas, produzindo um molho com textura de geleias e um aroma de pão com manteiga.

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