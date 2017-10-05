Sem CNH, condutor de Biz colide em traseira de táxi e dois acabam feridos

Um jovem de 18 anos e um adolescente de 16 anos ficaram feridos nesta quarta-feira (4) depois de se envolver em um acidente na Rua Doutor Sabino, no Bairro Alto, em Aquidauana. A Biz em que a dupla estava colidiu na traseira de um táxi, modelo Siena.

Segundo informações, o taxista estava parado para o embarque de uma passageira quando teve o carro atingido. O condutor da Biz, o jovem de 18 anos, não apresentou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e nem o documento da motocicleta.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou se deparou com um adolescente de 16 anos, o qual era passageiro da Biz, com possível fratura na clavícula. E o rapaz de 18 anos, com escoriações na mão e sangramento no nariz.

Ambos foram levados ao Pronto Socorro de Aquiduana. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).