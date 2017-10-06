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75 anos de história

Batalhão de Engenharia comemora aniversário com formatura e reabertura de museu

Museu foi reinaugurado para o acréscimo de outras histórias importantes relacionadas à unidade

Renan Nucci

Publicado em 06/10/2017 às 16:10

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O 9º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro, com sede em Aquidauana, comemorou nesta sexta-feira o aniversário de 75 anos de criação da unidade, com a formatura de oficiais e a reinauguração do museu Marechal José Machado Lopes.


Segundo o tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, o evento foi realizado como forma de relembrar a história e todos os feitos da unidade desde sua criação, indo muito além da importância atribuída pelas atividades durante a Segunda Guerra Mundial.


"Fizemos a reinauguração porque, na verdade, procuramos ir além da história que já exisita no primeiro museu, referente apenas à guerra e o envolvimento da força expedicionária brasileira. Fizemos um estudo e trouxemos outras atividades, como a chegada da unidade e a ocupação do pantanal, bem como missões internacionais de paz", disse.


Quem também participou foi o militar aposentado Agostinho Gonçalves da Mota, 93 anos, que participou das primeiras atividades do batalhão e também da inauguração do primeiro museu. "É fruto de um trabalho que a gente começou há muito tempo, com a construção deste monumento", completou.

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