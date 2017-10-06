Carro de mecânico deve passar por perícia após PM flagrar placas adulteradas

O carro de um dono de uma oficina mecânica de Aquidauana passará por perícia depois que uma equipe da Polícia Militar constatou que as placas do veículo estavam adulteradas. O carro, que não teve o modelo revelado, estava estacionado próxima à Casa dos Padres. O automóvel foi apreendido por volta das 17h de ontem.

Após checagem, foi constatado que o veículo estava com placa de outro automóvel e a equipe acionou o guincho. Durante a remoção do carro, o tio do proprietário do veículo se apresentou como condutor e afirmou que o sobrinho havia lhe emprestado. A polícia, então, registrou o boletim de ocorrência e solicitou que a perícia da Polícia Civil realize procedimentos para averiguar possível adulteração.