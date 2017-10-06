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Educação

IFMS de Aquidauana forma mais de 50 técnicos nas áreas de edificação e informática

Foram diplomados 53 alunos dos cursos técnicos de nível médio

Renan Nucci

Publicado em 06/10/2017 às 15:38

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Aquidauana ganhou nesta semana novos profissionais graduados nas áreas de Técnicos em Edificações, Manutenção e Suporte em Informática e Tecnologia em Sistemas para a Internet, que foram diplomados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) na noite do último dia 4.


O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da secretária municipal de Educação, Prof.ª Ivone Nemer e da assessora especial do gabinete,professora Luzia Cunha, compôs a mesa de honra da solenidade de formatura e deixou uma mensagem de estima e incentivo aos novos profissionais aquidauanenses.


“Que este diploma seja o marco de uma carreira brilhante, de grandes realizações, e sucesso na vida de cada formando. Para nós, na Administração Municipal, é um orgulho poder celebrar este momento aqui no IFMS, pois não são somente vocês [formandos], mas a cidade ganha também com essa conquista educacional e profissional. Temos aqui formandos que se transformam em profissionais especializados da nossa cidade”, pontuou o prefeito. 


Foram diplomados 53 alunos dos cursos técnicos de nível médio: Edificações-EAD, Manutenção e Suporte em Informática-EAD, Integrado em Edificações e Integrado em Informática; e curso superior em Tecnologia em Sistemas para Internet.


A solenidade foi presidida pelo pró-reitor de ensino, Delmir da Costa Felipe – que já foi diretor do IFMS/Campus de Aquidauana – e pela Diretora Geral em exercício, Alessandra de Melo Lima Marques.

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