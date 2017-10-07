Sem autorização, taxista de 61 anos é autuado por exercício ilegal da profissão

Aquidauana
Autor disse não ter tempo e nem dinheiro para fazer o cadastro junto aos órgãos reguladores
A equipe de Trânsito da Polícia Militar de Aquidauana deteve no início da noite de ontem, um taxista de 61 anos que exercia ilegalmente a profissão. De acordo com a polícia, o homem não tinha os alvarás necessários que o permitiam trabalhar legalmente.
Conforme apurado, após denúncias, a equipe foi a um ponto de táxi na Rua Estevão Alves Corrêa, esquina com a Rua Bichara Salemene, onde flagrou o homem. Ele usava um veículo Fiat Uno com letreiro de táxi, porém, não tinha as placas vermelhas, como exige a lei.
Questionado, ele disse que realmente exercia a profissão de taxista, mas que não teve tempo nem condições financeiras de legalizar a situação perante os órgãos reguladores. Por este motivo, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o homem foi autuado.
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