Falece em Campo Grande o proprietário do espetinho Tio Sam

Nota de Falecimento
Após um período de internação na Capital, faleceu no final da tarde deste domingo, 08, o comerciante Santiago, vítima de complicações causadas pelo Diabetes.
Junto a família, Santiago atuou muitos anos a frente do Espetinho Tio Sam, localizado no Bairro Alto, em Aquidauana.
Ele deixa a esposa Marilene e dois filhos Leonardo e Rodrigo.
O local e horário do sepultamento ainda náo foram informados.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS