Falece em Campo Grande o proprietário do espetinho Tio Sam

Após um período de internação na Capital, faleceu no final da tarde deste domingo, 08, o comerciante Santiago, vítima de complicações causadas pelo Diabetes.

Junto a família, Santiago atuou muitos anos a frente do Espetinho Tio Sam, localizado no Bairro Alto, em Aquidauana.

Ele deixa a esposa Marilene e dois filhos Leonardo e Rodrigo.

O local e horário do sepultamento ainda náo foram informados.