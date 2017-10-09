Após série de abandonos, bebê de 4 meses é levado para o Conselho Tutelar

Um casal, de 31 e 40 anos, foi denunciado por abandono de um bebê de apenas quatro meses no Bairro Aeroporto, em Aquidauana. O fato já teria ocorrido várias vezes e desta vez o Conselho Tutelar recolheu a menina.

A Polícia Militar foi acionada e uma testemunha relatou que a mãe das crianças aparecia poucas vezes na casa e que seria comum deixar o bebê sozinho. A equipe acionou o Conselho Tutelar que recolheu o bebê de aproximadamente quatro meses.

Os pais não foram encontrados e como nas vezes anteriores, os familiares que seriam responsáveis, voltavam a entregar o bebê aos pais, a criança deve ficar sob proteção do Conselho Tutelar.

A mãe seria usuária de droga e, inclusive, já teria praticados pequenos furtos.