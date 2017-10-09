Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:51

Buscar

Últimas notícias
X

Responsabilidade

Projeto alerta sobre riscos de abandono de animais domésticos em Aquidauana

Iniciativa é desenvolvida pela Uems, em parceria com a Prefeitura Municipal

Renan Nucci

Publicado em 09/10/2017 às 17:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1507634543
1507634545
1507634547

Projeto desenvolvido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em parceria com a Prefeitura Municipal, tem como objetivo conscientizar a população de Aquidauana a fim de diminuir casos de maus-tratos e abandono de animais domésticos. A prática constitui crime passível de multa no valor de até R$ 15 mil.


Tiago Junior Pasquetti, professor do curso de Zootecnia da Uems, disse que o projeto surgiu a partir de observações dele há dois anos, desde que chegou ao município. Neste período, se deu conta do grande número de animais de rua que sofriam com o abandono e, ao mesmo tempo, ofereciam risco de saúde pública.

 

"Pensando em uma solução para este problema, meus orientados e eu iniciamos o projeto que busca educar os moradores quanto ao não abandono de cães e gatos, já que além de ser caso de saúde pública, também temos a obrigação de garantir bem-estar a estes animais", disse o professor durante entrevista nesta segunda-feira.


Ele e o grupo de estudantes começaram pelos bairros da cidade uma pesquisa com a população, para descobrir quantos animais existem por casa e o nível de conhecimento a respeito do abandono que as pessoas têm. ""Além do questionário para identificar o grau de instrução das pessoas, estamos fazendo um Censo com o intuito de estimar o número de animais e, posteriormente, darmos continuidade ao projeto", explicou Tiago.", explicou Tiago.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo