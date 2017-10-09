Projeto alerta sobre riscos de abandono de animais domésticos em Aquidauana

Projeto desenvolvido pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em parceria com a Prefeitura Municipal, tem como objetivo conscientizar a população de Aquidauana a fim de diminuir casos de maus-tratos e abandono de animais domésticos. A prática constitui crime passível de multa no valor de até R$ 15 mil.



Tiago Junior Pasquetti, professor do curso de Zootecnia da Uems, disse que o projeto surgiu a partir de observações dele há dois anos, desde que chegou ao município. Neste período, se deu conta do grande número de animais de rua que sofriam com o abandono e, ao mesmo tempo, ofereciam risco de saúde pública.

"Pensando em uma solução para este problema, meus orientados e eu iniciamos o projeto que busca educar os moradores quanto ao não abandono de cães e gatos, já que além de ser caso de saúde pública, também temos a obrigação de garantir bem-estar a estes animais", disse o professor durante entrevista nesta segunda-feira.



Ele e o grupo de estudantes começaram pelos bairros da cidade uma pesquisa com a população, para descobrir quantos animais existem por casa e o nível de conhecimento a respeito do abandono que as pessoas têm. ""Além do questionário para identificar o grau de instrução das pessoas, estamos fazendo um Censo com o intuito de estimar o número de animais e, posteriormente, darmos continuidade ao projeto", explicou Tiago.", explicou Tiago.