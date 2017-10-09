Servidores ganham na justiça reajuste salarial

A justiça determinou que o município de Aquidauana pague reposição salarial de 11,36% aos servidores. A decisão, proferida na sexta-feira, é resultado de ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura e Câmara Municipal (Sinprecam) em novembro do ano passado.



Segundo Enio Penajo, diretor-presidente do Sinprecam, o percentual engloba desafagem salarial relacionada à inflação e não configura como aumento, mas sim como uma readequação à nova realidade econômica do país. "Achamos por bem entrar na justiça e agora saiu a sentença, dizendo que a Prefeitura terá que pagar", disse.



Porém, Enio explica que a Prefeitura deve recorrer da decisão, pautada nas dificuldades financeiras enfrentadas pela administração. Caso isso aconteça, o Sinprecam fará o mesmo, a fim de assegurar o direito dos trabalhadores. Por enquanto, ainda não houve acordo entre as partes. A entrevista completa está disponível no vídeo.