Servidores ganham na justiça reajuste salarial

Aquidauana
Na sexta-feira, justiça determinou que o município pague reposição aos funcionários, porém, a prefeitura deve recorrer, assim como o sindicato
A justiça determinou que o município de Aquidauana pague reposição salarial de 11,36% aos servidores. A decisão, proferida na sexta-feira, é resultado de ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura e Câmara Municipal (Sinprecam) em novembro do ano passado.
Segundo Enio Penajo, diretor-presidente do Sinprecam, o percentual engloba desafagem salarial relacionada à inflação e não configura como aumento, mas sim como uma readequação à nova realidade econômica do país. "Achamos por bem entrar na justiça e agora saiu a sentença, dizendo que a Prefeitura terá que pagar", disse.
Porém, Enio explica que a Prefeitura deve recorrer da decisão, pautada nas dificuldades financeiras enfrentadas pela administração. Caso isso aconteça, o Sinprecam fará o mesmo, a fim de assegurar o direito dos trabalhadores. Por enquanto, ainda não houve acordo entre as partes. A entrevista completa está disponível no vídeo.
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