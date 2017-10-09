Velório do comerciante Santiago ocorre nesta tarde em Aquidauana

O velório do comerciante Santiago Aparecido Simão, de 58 anos, ocorrerá a partir das 12h, desta segunda-feira (9), na Pax Vida, em Aquidauana. O dono do Espetinho Tio Sam era diabético e morreu na Santa Casa de Campo Grande neste domingo (8) após falência múltiplas dos órgãos, insuficiência respiratória e infarto.

Segundo familiares, o aquidauanense passou mal na última sexta-feira (6), foi internado em um hospital de Aquidauana, mas transferido no sábado (7) para a Santa Casa de Campo Grande.