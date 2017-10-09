Velório do comerciante Santiago ocorre nesta tarde em Aquidauana

Espetinho Tio Sam
Sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Park
O velório do comerciante Santiago Aparecido Simão, de 58 anos, ocorrerá a partir das 12h, desta segunda-feira (9), na Pax Vida, em Aquidauana. O dono do Espetinho Tio Sam era diabético e morreu na Santa Casa de Campo Grande neste domingo (8) após falência múltiplas dos órgãos, insuficiência respiratória e infarto.
Segundo familiares, o aquidauanense passou mal na última sexta-feira (6), foi internado em um hospital de Aquidauana, mas transferido no sábado (7) para a Santa Casa de Campo Grande.
Santiago atuou muitos anos à frente do Espetinho Tio Sam, localizado no Bairro Alto, em Aquidauana. Ele deixa a esposa, dois filhos e cinco netos.
O sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Park, em Aquidauana.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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