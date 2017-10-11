Bêbado, jovem tenta agredir irmã e ameaça apedrejar o cunhado no Arara Azul

Um jovem de 22 anos agrediu a irmã e ameaçou atirar pedras contra o cunhado de 24 anos na noite de ontem, terça-feira (10), no bairro Arara Azul, em Aquidauana. O casal havia acabado de chegar da igreja e o suspeito estava, visivelmente, embriagado.

Conforme o boletim de ocorrência, assim que o casal chegou em casa, o suspeito passou a fazer ameaças dizendo que iria atirar uma pedra na cabeça do cunhado e que iria falar para a “molecada” pegá-lo.

O suspeito tentou agredir a irmã, mas foi impedido pelo cunhado que lhe empurrou contra uma cerca. Segundo a familiar, toda vez que o irmão ingere bebida alcoólica fica agressivo e passa a ameaçá-los.

O jovem e o cunhado foram encaminhados a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. O rapaz chegou com uma lesão no nariz, devido a uma queda e a irmã não compareceu na delegacia. O cunhado representou criminalmente contra o jovem e o caso foi registrado como ameaça – violência doméstica.