Funcionário da Sanesul tem a bicicleta furtada ao entrar em residência para fazer a leitura

Furto
Bicicleta teria ficado em frente a KM Transportes próximo ao Correios
Um jovem de 26 anos teve a bicicleta furtada na manhã desta quarta-feira (11) após entrara em uma residência para efetuar a leitura da água, na Rua Marechal Mallet, no Centro de Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, o leiturista da Sanesul ficou na casa por alguns minutos e ao retornar não encontrou o transporte. A bicicleta teria ficado em frente a KM Transportes próximo ao Correios.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS