Funcionário da Sanesul tem a bicicleta furtada ao entrar em residência para fazer a leitura

Um jovem de 26 anos teve a bicicleta furtada na manhã desta quarta-feira (11) após entrara em uma residência para efetuar a leitura da água, na Rua Marechal Mallet, no Centro de Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, o leiturista da Sanesul ficou na casa por alguns minutos e ao retornar não encontrou o transporte. A bicicleta teria ficado em frente a KM Transportes próximo ao Correios.