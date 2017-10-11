Morador tem quarto destruído por incêndio após curto-circuito no Nova Aquidauana

Aquidauana
Um jovem de 21 anos teve o quarto destruído por um incêndio na tarde desta terça-feira (10), no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Um curto-circuito pode ter sido a causa.
Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava na casa do vizinho e chegou a ouvir barulho do curto-circuito e correu até o local.
Não havia ninguém na casa e o fogo lastrou pelo cômodo. Vizinhos ajudaram no combate e o Corpo de Bombeiros não foi acionado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS