Morador tem quarto destruído por incêndio após curto-circuito no Nova Aquidauana

Um jovem de 21 anos teve o quarto destruído por um incêndio na tarde desta terça-feira (10), no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Um curto-circuito pode ter sido a causa.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava na casa do vizinho e chegou a ouvir barulho do curto-circuito e correu até o local.

Não havia ninguém na casa e o fogo lastrou pelo cômodo. Vizinhos ajudaram no combate e o Corpo de Bombeiros não foi acionado.