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Aquidauana contra o Aedes

Alunos e moradores de Aquidauana receberão prêmios pelo combate à dengue

Daniele Valentin

Publicado em 12/10/2017 às 08:15

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A Prefeitura de Aquidauana realiza entre os dias 16 e 27 de outubro um projeto de mobilização social com foco na prevenção à dengue, para estimular a comunidade e, especialmente, a classe estudantil. Alunos e moradores poderão receber prêmios pelo combate à dengue.

O projeto integra uma ação maior, que é o “Dia D” de combate ao vetor Aedes Aegypti, marcado para o dia 27 deste mês, como forma de incentivar os moradores de Aquidauana a se engajarem nas ações para acabarem com os focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti.

O projeto municipal é denominado “Aquidauana contra o Aedes” e se divide em duas etapas: 1ª) Ação com concurso cultural nas escolas; 2ª) Ação mobilizadora na cidade. A coordenação geral do projeto é da Secretaria Municipal de Saúde e será executado em parceria com as demais secretarias municipais. 

“Eliminar os focos do mosquito é dever de casa de todo cidadão. O período de chuvas está chegando e a prefeitura se organiza numa grande ação para eliminar os focos e conscientizar a comunidade sobre o seu papel na prevenção à dengue. Contamos com a participação de todos”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

CONCURSO ESCOLAR

Todas as escolas de Aquidauana poderão participar do concurso cultural do projeto. Para isso, as escolas deverão até o dia 16 de outubro, inscrever um vídeo de no mínimo dois minutos e meio e no máximo 3 minutos, em que os alunos abordem com criatividade os meios de prevenir e combater o mosquito Aedes Aegypti, assim como suas consequências.

Os vídeos serão avaliados por uma Comissão Julgadora no dia 27 de outubro e os três melhores trabalhos serão premiados com materiais esportivos, sendo: 1º lugar – R$ 500,00 em materiais; 2º lugar - R$ 300,00; e 3º lugar – 200,00.

De acordo com o regulamento, cada escola poderá inscrever apenas um vídeo. O vídeo deverá ser entregue até o dia 20 de outubro, no horário das 8h às 11 horas, na Coordenação de Controle de Vetores de Aquidauana, sito a Rua Aniceto Rondon nº 595.  O regulamento completo e mais informações também devem ser obtidas neste mesmo endereço.

AÇÃO MOBILIZADORA

A segunda etapa do projeto visa envolver todos os moradores aquidauanenses na eliminação do maior número possível de depósitos criadouros do vetor Aedes Aegypti e sensibilizar a população para evitar uma epidemia.

De acordo com o projeto, haverá caçambas coletoras de materiais formadores de focos de vetor do mosquito nos bairros. Nesses pontos estratégicos de coleta, haverá equipes de agentes comunitários e de endemias anotando o nome do cidadão participante e a quantidade de material que ele está descartando nas caçambas.

No momento da entrega dos materiais o cidadão participante irá receber um cupom para o sorteio de prêmios no dia 27 de outubro. Podem participar pessoas de todas as idades e quanto mais material descartado, maiores são as chances no sorteio. 

Ao todo serão 9 dias de coleta com as caçambas nos bairros. No próximo dia 27 o encerramento, na Praça dos Estudantes, às 13 horas premiação do concurso cultural escolar e sorteio de 03 tabletes e 03 bicicletas para quem descartou material nas caçambas e recebeu cupom.

COLETA NOS BAIRROS

Confira o cronograma de coleta com caçambas, sendo de 03 a 04 pontos, em cada bairro:

*Dia 16/10 – Pontos de Coleta: Antiga pista de motocross da Nova Aquidauana, ESF Isaura Baes, próximo ao Adote 1 Atleta e ESF Nova Aquidauana;

*Dia 17/10 – Pontos de Coleta: ESF Vila Trindade, Associação de Moradores da Vila Bancária; Associação de Moradores da Vila Paraíso;

*Dia 18/10 – Pontos de Coleta: ESF Guanandy, Campo do Baixadão, Pontilhão da Sete na Vila Icaraí e Praça Imaculada Conceição;

*Dia 19/10 – Pontos de Coleta: Bairro da Serraria na Sanesul, Escola Antonio Salustio Areia, antiga Escola Luiz Mongelli e na Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão;

*Dia 20/10 – Pontos de Coleta: Associação de Moradores da Vila Quarenta; ESF São Francisco; Rua das Paineiras (atrás do Lions Clube) e ESF da Vila São Pedro;

*Dia 23/10 – Pontos de Coleta: Vila Santa Terezinha – artefato e ESF Santa Terezinha e em frente à Escola Dóris Mendes Trindade; no campo da Amospa, na Vila Dona Nenê;

*Dia 24/10 – Pontos de Coleta: ESF Vila Pinheiro, em frente ao Cemitério Parque Primavera, na Rua Jaime Artigas (aos fundos da Sobaria) e na Associação de Moradores do Jardim Aeroporto;

*Dia 25/10 – Pontos de Coleta: ESF JAM na Vila Cidade Nova, Rua Valfrido Gama (atrás do Mercado JR) e em frente à loja Sertão;

*Dia 26/10 – Pontos de Coleta: ESF Guanandy, Ruas 07 de setembro com Guanandy, ESF do Baixadão e próximo ao Salão da Mônica.

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