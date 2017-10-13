Circo abre nesta sexta-feira com balé das águas dançantes em Aquidauana

Entretenimento
Espetáculo tem início a partir das 20h30, ao lado do Shopping Barrakech; há palhaços, trapezistas, bailarinas, pêndulo espacial e a girafa Lili
A partir das 20h30 desta sexta-feira (13) tem início o espetáculo do Circo Dinâmico Internacional, instalado ao lado do Shopping Barreckech, em Aquidauana. Com destaque para o balé das águas dançantes, o evento é atração para toda a família - o grupo estreou na cidade ontem.
Segundo a organização, haverá apresentações com trapezistas voadores, pêndulo espacial, bailarinas, os tradicionais palhaços chilenos e a girafa Lili, com números especiais. A atração principal será o balé das águas, número que já conquistou o mundo.
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