Circo abre nesta sexta-feira com balé das águas dançantes em Aquidauana

A partir das 20h30 desta sexta-feira (13) tem início o espetáculo do Circo Dinâmico Internacional, instalado ao lado do Shopping Barreckech, em Aquidauana. Com destaque para o balé das águas dançantes, o evento é atração para toda a família - o grupo estreou na cidade ontem.

Segundo a organização, haverá apresentações com trapezistas voadores, pêndulo espacial, bailarinas, os tradicionais palhaços chilenos e a girafa Lili, com números especiais. A atração principal será o balé das águas, número que já conquistou o mundo.