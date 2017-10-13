Motociclista sofre queda após derrapar em desnível da BR-262

Aquidauana
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações pelo corpo
Um motociclista, que não teve a identidade revelada, ficou ferido depois de sofrer uma queda na BR-262, em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 7h30 desta sexta-feira (13) quando a vítima tentava sair do acostamento para voltar a rodovia.
Conforme apurado, o rapaz teria passado o feriado em Jardim e voltava para casa em Terenos, quando se envolveu no acidente.
Em um trecho da rodovia, o motociclista teria saído da pista e passando a trafegar pelo acostamento. A vítima perdeu o controle da direção quando tentava voltar para a BR e passou por um desnível.
O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com escoriações pelo corpo e foi levado ao pronto socorro de Aquidauana. O acidente foi registrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).
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