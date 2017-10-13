Projeto oferece dia especial para várias crianças carentes de Aquidauana

Iniciativa
Garotada recebeu refeições variadas em dia de brincadeira na escola Caic
O Projeto Semeando Conquistas, que funciona na região da Vila Pinheiro, em Aquidauana, proporciona dia especial para crianças carentes da cidade, em alusão ao Dia das Crianças, celebrado ontem, quinta-feira (12). Desde esta manhã, a garotada está reunida na escola Caic, onde tomou café da manhã, almoçou e participou de atividades diversas.
Por lá foi instalado um pula-pula e outros brinquedos. Na quadra são realizados jogos para integrá-los ainda mais. Nesta tarde, comem bolos e doces preparados especialmente. O responsável pela iniciativa é o empresário Edimilson Domingues Camargos, de 56 anos.
"O que estamos fazendo aqui é dando um pouco de carinho a eles, para que no futuro coloquem em prática o que ensinaos sobre respeito aos pais e estudar bastante. Estamos pensando adiante, para que se tornem pessoas de bem", disse.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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