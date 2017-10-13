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Projeto oferece dia especial para várias crianças carentes de Aquidauana

Garotada recebeu refeições variadas em dia de brincadeira na escola Caic

Renan Nucci

Publicado em 13/10/2017 às 15:05

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O Projeto Semeando Conquistas, que funciona na região da Vila Pinheiro, em Aquidauana, proporciona dia especial para crianças carentes da cidade, em alusão ao Dia das Crianças, celebrado ontem, quinta-feira (12). Desde esta manhã, a garotada está reunida na escola Caic, onde tomou café da manhã, almoçou e participou de atividades diversas.


Por lá foi instalado um pula-pula e outros brinquedos. Na quadra são realizados jogos para integrá-los ainda mais. Nesta tarde, comem bolos e doces preparados especialmente. O responsável pela iniciativa é o empresário Edimilson Domingues Camargos, de 56 anos. 


"O que estamos fazendo aqui é dando um pouco de carinho a eles, para que no futuro coloquem em prática o que ensinaos sobre respeito aos pais e estudar bastante. Estamos pensando adiante, para que se tornem pessoas de bem", disse.

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