Homem morre após supostamente cair de árvore

Aquidauana
Polícia Civil registrou o caso como morte a esclarecer e investiga as circunstâncias; fatos ocorreram no final da tarde de ontem
A Polícia Civil de Aquidauana investiga as causas da morte de Fernando Luiz Velasques, de 51 anos, ocorrida na tarde de ontem. A suspeita é de que ele tenha caído de uma árvore em um imóvel localizado no Bairro Nova Aquidauana.
Segundo o boletim de ocorrência, os fatos ocorreram na casa de um homem de 54 anos que é tio da vítima e dono de uma borracharia anexa à residência. Conforme apurado, o morador disse que recebeu a visita de Fernando e em seguida entrou na casa, deixando-o no quintal.
Momentos depois, foi informado pelos netos que Fernando havia caído de uma árvore. Ele estava ao solo, com alguns ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, levando a vítima para o hospital. Porém, não resistiu e morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer.
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