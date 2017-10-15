Homem morre após supostamente cair de árvore

A Polícia Civil de Aquidauana investiga as causas da morte de Fernando Luiz Velasques, de 51 anos, ocorrida na tarde de ontem. A suspeita é de que ele tenha caído de uma árvore em um imóvel localizado no Bairro Nova Aquidauana.



Segundo o boletim de ocorrência, os fatos ocorreram na casa de um homem de 54 anos que é tio da vítima e dono de uma borracharia anexa à residência. Conforme apurado, o morador disse que recebeu a visita de Fernando e em seguida entrou na casa, deixando-o no quintal.



Momentos depois, foi informado pelos netos que Fernando havia caído de uma árvore. Ele estava ao solo, com alguns ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, levando a vítima para o hospital. Porém, não resistiu e morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer.