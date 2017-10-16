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Violência doméstica

Briga de casal termina com dois esfaqueados no Nova Aquidauana

Mulher foi esfaqueada nas costas e marido na barriga

Daniele Valentin

Publicado em 16/10/2017 às 12:30

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Um homem de 32 anos foi esfaqueado na barriga e a esposa de 40 anos nas costas após briga por ciúmes no Bairro Nova Aquidauana na noite deste domingo (15).

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada via 190 e no local se deparou com a mulher ferida. Segundo relatos, o crime ocorreu após discussão por ciúmes.

A mulher teria golpeado o marido com uma faca na região do abdômen. Em seguida, o homem teria pego outra faca e atingido a esposa na região lombar.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e o marido fugiu antes da chegada da Pm.

O homem foi encontrado a cerca de três quadras da casa com a faca na cintura e foi conduzido para o Pronto Socorro local, onde foi atendido pelo médico plantonista e liberado e levado à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.

Já a mulher permaneceu escoltada no hospital, pois os militares constataram um mandado de prisão em desfavor da vítima.

 

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