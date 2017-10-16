Capacitação para elaborar e gerir convênios federais segue para Aquidauana

A capacitação para os gestores públicos do Sistema de Convênios (Siconv) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão segue para Aquidauana nos dias 24 e 25 de outubro. Fruto de uma parceria entre Governo de MS, por meio do escritório de parcerias estratégicas da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Associação dos Municípios e Sebrae, o treinamento prepara servidores municipais para angariar recursos federais por meio de convênios com as prefeituras.



Essa será a sexta rodada dos seminários. Até agora, gestores de 49 municípios já foram capacitados para elaborar propostas e administrar as transferências de recursos da União. Isso significa dizer que de um total de 79 municípios, o curso está com 62% da meta concluída. Na 5ª rodada realizada nos dias 12 e 13 de setembro, em Nova Andradina, 36 representantes de 10 municípios da região passaram pela preparação.

O governador Reinaldo Azambuja explica que esse ‘dinheiro novo’ é uma das melhores alternativas no momento de crise financeira que o Brasil vem enfrentando. Ainda no início da gestão, em 2015, 151 servidores foram capacitados para elaborar propostas e gerir convênios federais. A medida rendeu ao Governo de MS o primeiro lugar no Brasil em captação de recursos da União.

“Os servidores que foram capacitados seguem atuando com responsabilidade frente às demandas da população. Este trabalho iniciou em 2015, por meio da Escolagov [Fundação Escola de Governo], e o custo benefício tem sido altamente satisfatório em relação ao número de convênios formalizados e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Agora, nossos técnicos estão disseminando a metodologia inédita com os gestores dos 79 municípios, por meio de um convênio com a Assomasul [Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul-Geral]”, afirma.

Os convênios federais realizados por meio do Sistema do Convênios (Siconv), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, estão mudando a realidade de muitos municípios brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, um deles é Bataguassu, onde a aplicação de recursos federais garantiu a construção de praças, projetos sociais, postos de saúde, centro de convenções, academias ao ar livre, parquinhos, asfalto, drenagem de águas pluviais, recapeamento e até mesmo a construção de uma rodoviária.



O presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, pontua que a ideia do governador é conseguir atravessar o momento de crise financeira mantendo investimentos importantes, aumentando entregas para a população e melhorando a qualidade de vida das pessoas. “Nessa etapa a capacitação vai chegar até os municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Rochedo, Corumbá, Ladário. Bodoquena e Miranda. Contamos com a participação de todos quando servidores possíveis. Tenho certeza que a realidade de muitos municípios podem ser diferentes após a capacitação”, declara.

Conforme o assessor técnico da Segov, Luiz Carlos Morenti – responsável pelas capacitações – o treinamento é inédito e abrange desde a elaboração de projetos até a gestão e prestação de contas. “Com o curso, os servidores aprendem a elencar as prioridades das cidades, fazer um levantamento de cenário das políticas públicas e desenvolvem um novo olhar para avaliar as propostas disponibilizadas pela União, de acordo com as demandas locais”, explica.

O Siconv foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União em convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. A utilização do sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população.