Casa de madeira é destruída por fogo e morador suspeita de incêndio criminoso

Um morador do Bairro São Francisco, em Aquidauana, teve um depósito de ferramentas destruído por um incêndio na última sexta-feira (13). As chamas iniciaram por volta das 22h e pegou todos os moradores de surpresa. O dono do imóvel acredita que o incidente foi criminoso.

As chamas mobilizaram equipe do Corpo de Bombeiros, que utilizou mil litros de água para combater o fogo. O incêndio atingiu uma casa de madeira coberta com telha de metal, nos fundos da residência principal, onde moram quatro pessoas.

O local servia como depósito de ferramentas de trabalho do proprietário, mas que também era usado para guardar uma cama de solteiro e dois colchões. O proprietário, Ramão Mendes Monteiro 56 anos, não sabe como o fogo iniciou e acredita que seja criminoso, pois o local não possui energia elétrica.

“Quando nós acordamos não deu pra retirar mais nada. O fogo já havia tomado conta”, disse a moradora Ilda Mendes 87 anos.