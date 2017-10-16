Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:53

Buscar

Últimas notícias
X

Bairro São Francisco

Casa de madeira é destruída por fogo e morador suspeita de incêndio criminoso

Daniele Valentin

Publicado em 16/10/2017 às 11:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
"Quando nos acordamos não deu pra retirar mais nada", disse Ilda.

Um morador do Bairro São Francisco, em Aquidauana, teve um depósito de ferramentas destruído por um incêndio na última sexta-feira (13). As chamas iniciaram por volta das 22h e pegou todos os moradores de surpresa. O dono do imóvel acredita que o incidente foi criminoso.

As chamas mobilizaram equipe do Corpo de Bombeiros, que utilizou mil litros de água para combater o fogo. O incêndio atingiu uma casa de madeira coberta com telha de metal, nos fundos da residência principal, onde moram quatro pessoas.

O local servia como depósito de ferramentas de trabalho do proprietário, mas que também era usado para guardar uma cama de solteiro e dois colchões. O proprietário, Ramão Mendes Monteiro 56 anos, não sabe como o fogo iniciou e acredita que seja criminoso, pois o local não possui energia elétrica.

“Quando nós acordamos não deu pra retirar mais nada. O fogo já havia tomado conta”, disse a moradora Ilda Mendes 87 anos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo